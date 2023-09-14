Бюро экономической безопасности Украины заявляет, что разоблачило нелегальный сбыт военной аммуниции.

По информации расследования, компания, которая завозила в Украину каски, бронежилеты, очки, фляги и сумки якобы для нужд ВСУ продавала их через сеть розничных магазинов.

Кроме прямого нелегального обогащения махинаторы оформляли себе льготы, полагающиеся предприятиям, помогающим армии, уклонившись таким образом от налогов на 30 млн грн.

В общей сложности компанией было завезено несколько партий товара стоимостью более 100 млн грн. Изъято продукции на 40 млн.

Ранее НАБУ и САП объявили подозрения двум топ-чиновникам в растрате десятков миллионов при закупке продуктов. Отмечается, что расследование касается злоупотреблений более чем на 62 млн грн при закупке гуманитарной помощи. Речь идет о двух эпизодах.

Мы также сообщали, что "Укроборонпром" обвинили в закупке моторного масла у компании гражданина РФ. Госконцерн это отрицает, сообщив, что за время полномасштабного вторжения предприятие не закупало моторного масла у указанного производителя или связанных с ним лиц.