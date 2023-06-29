Руководство Полтавского горно-обогатительного комбината, подконтрольного олигарху Константину Жеваго, получило подозрение в хищении почти 400 млн бюджетных гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Заявлено, что шесть чиновников компании наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых, которая работала в течение 2019-2022 годов.

Они поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости (30-50 грн за тонну), а потом перепродавали породу уже по рыночной цене - почти в десять раз больше.

Напомним, что в мае по делу, связанному с Полтавским ГОКом, был арестован экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Он подозревается в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов за решение в интересах Константина Жеваго. Он также проходит по уголовному делу о банкротстве банка "Финансы и кредит". По этому делу Украиной был подан запрос об экстрадиции во Францию, где находится сейчас Жеваго.

Однако Франция отказывает Украине в экстрадиции Жеваго. Французский суд постановил, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии сохранить суд, гарантирующий основные свободы".