Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи прослушки в деле о даче взятки главе Верховного суда Всеволоду Князеву олигархом Константином Жеваго.

На записях олигарх общается с адвокатом из адвокатского объединения, которое, как сообщают в НАБУ, использовалось для маскировки противоправной деятельности. Под видом адвокатских услуг участники объединения договаривались с судьями о принятии решений в пользу их клиентов за большую награду. Адвокат выступал посредником при передачи взятки от Жеваго судьям Верховного суда.

Записи были сделаны в марте-апреле. На них слышны голоса адвоката, доверенного лица Князева и некоего акционера.

Напомним, вчера стало известно, что глава Верховного суда Украины Князев задержан за взятку от олигарха Жеваго в размере 2,7 миллиона долларов.

Сегодня Верховный суд выразил недоверие своему главе в связи с делом о взятке. Соответствующее представление подписали 138 судей из 142 присутствующих. А вскоре судьи Верховного суда досрочно лишили Князева полномочий главы суда.

Мы анализировали ситуацию с делом о взятке.