Всеволод Князев, глава Верховного суда. Фото: facebook.com/supremecourt.ua

Сегодня Верховный суд Украины собирает на 14:00 внеочередной пленум судей. Судя по всему - в связи со скандалом о взятке главы суда Всеволода Князева от олигарха Константина Жеваго. А в полдень состоится брифинг НАБУ по этому вопросу.

"Страна" рассказывает, что известно об этой истории.

  1. Князева подозревают в получении взятки по тяжбе вокруг принадлежащего олигарху Константину Жеваго Полтавского ГОКа. Речь идет о решение Верховного суда от 19 апреля (председательствующий судья Уркевич), по которому отменялось решение апелляционного суда о признании недействительной сделки по покупке 40% акций ГОКа компаниями Жеваго.
  2. Для задержания Князева и других судей ВС нужно решение Высшего совета правосудия. Также как и для взятия их под стражу.
  3. Источники "Страны", близкие к Офису президента, заявляют, что на Банковой узнали об обысках у Князева только после их начала. Дело ведет НАБУ и САП.
  4. В то же время объективно ситуация вокруг Князева играет в пользу ОП, способствуя установлению еще более плотного контроля властей над судебной системой. После начала вторжения РФ этот контроль и так резко усилился – судьи опасаются обвинений в "работе на врага", если будут выносить "неправильные" решения. Однако Верховный суд еще держался несколько особняком. И даже иногда выносил решения против Банковой (из недавних примеров – отмена запрета Гео Леросу посещать заседания Рады). Но теперь, после массовых обысков в ВС и истории с Князевым, нежелание судей лезть на рожон, вероятно, еще более возрастет. Также примечательно, что Князева подозревают во взятке от Жеваго, дело против которого активно продвигается Офисом президента.
  5. Но многое будет зависеть от того, кто станет новым главой Верховного суда. В случае, если Князева отстранят от руководства, одним из вероятных кандидатов ему на замену источники в судейских кругах называют главу Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Бориса Гулько. Он считается лояльным к Офису президента. Впрочем, не исключено, что в процесс активно вмешаются западные партнеры, которые уже давно пытаются выстроить свою систему контроля над судебной системой Украины.
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