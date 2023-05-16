Сегодня Верховный суд Украины собирает на 14:00 внеочередной пленум судей. Судя по всему - в связи со скандалом о взятке главы суда Всеволода Князева от олигарха Константина Жеваго. А в полдень состоится брифинг НАБУ по этому вопросу.

"Страна" рассказывает, что известно об этой истории.