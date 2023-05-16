Дело против главы Верховного суда Князева. 5 главных моментов
Сегодня Верховный суд Украины собирает на 14:00 внеочередной пленум судей. Судя по всему - в связи со скандалом о взятке главы суда Всеволода Князева от олигарха Константина Жеваго. А в полдень состоится брифинг НАБУ по этому вопросу.
"Страна" рассказывает, что известно об этой истории.
- Князева подозревают в получении взятки по тяжбе вокруг принадлежащего олигарху Константину Жеваго Полтавского ГОКа. Речь идет о решение Верховного суда от 19 апреля (председательствующий судья Уркевич), по которому отменялось решение апелляционного суда о признании недействительной сделки по покупке 40% акций ГОКа компаниями Жеваго.
- Для задержания Князева и других судей ВС нужно решение Высшего совета правосудия. Также как и для взятия их под стражу.
- Источники "Страны", близкие к Офису президента, заявляют, что на Банковой узнали об обысках у Князева только после их начала. Дело ведет НАБУ и САП.
- В то же время объективно ситуация вокруг Князева играет в пользу ОП, способствуя установлению еще более плотного контроля властей над судебной системой. После начала вторжения РФ этот контроль и так резко усилился – судьи опасаются обвинений в "работе на врага", если будут выносить "неправильные" решения. Однако Верховный суд еще держался несколько особняком. И даже иногда выносил решения против Банковой (из недавних примеров – отмена запрета Гео Леросу посещать заседания Рады). Но теперь, после массовых обысков в ВС и истории с Князевым, нежелание судей лезть на рожон, вероятно, еще более возрастет. Также примечательно, что Князева подозревают во взятке от Жеваго, дело против которого активно продвигается Офисом президента.
- Но многое будет зависеть от того, кто станет новым главой Верховного суда. В случае, если Князева отстранят от руководства, одним из вероятных кандидатов ему на замену источники в судейских кругах называют главу Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Бориса Гулько. Он считается лояльным к Офису президента. Впрочем, не исключено, что в процесс активно вмешаются западные партнеры, которые уже давно пытаются выстроить свою систему контроля над судебной системой Украины.