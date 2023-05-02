Верховный суд признал незаконным решение Верховной Рады об отстранении народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса от заседаний парламента.

Об этом сообщают источники "Страны" в Верховном суде.

Сам Гео Лерос подтвердил "Стране" эту информацию.

"Да, действительно, Верховный суд вынес решение в мою пользу. Лишнее доказательство тому, что Верховный суд пока не контролируется Офисом президента, в отличие от Верховной Рады, которую "нагнули" Ермак и Ко", - сказал "Стране" Лерос.

Это означает, что после публикации полного текста вердикта суда Гео Лероса должны допустить к заседаниям Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада отстранила депутат Гео Лероса от заседаний в феврале, после того, как во время рассмотрения вопроса о назначении главы СБУ Василия Малюка, нардеп, как посчитал комитет Верховной Рады по регламенту, "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака".

После этого нардеп обратился в суд для обжалования решения о его отстранении от участия в заседаниях парламента.