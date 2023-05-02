Суд признал незаконным решение об отстранении нардепа Гео Лероса от заседаний парламента
Верховный суд признал незаконным решение Верховной Рады об отстранении народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса от заседаний парламента.
Об этом сообщают источники "Страны" в Верховном суде.
Сам Гео Лерос подтвердил "Стране" эту информацию.
"Да, действительно, Верховный суд вынес решение в мою пользу. Лишнее доказательство тому, что Верховный суд пока не контролируется Офисом президента, в отличие от Верховной Рады, которую "нагнули" Ермак и Ко", - сказал "Стране" Лерос.
Это означает, что после публикации полного текста вердикта суда Гео Лероса должны допустить к заседаниям Верховной Рады.
Напомним, Верховная Рада отстранила депутат Гео Лероса от заседаний в феврале, после того, как во время рассмотрения вопроса о назначении главы СБУ Василия Малюка, нардеп, как посчитал комитет Верховной Рады по регламенту, "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака".
После этого нардеп обратился в суд для обжалования решения о его отстранении от участия в заседаниях парламента.