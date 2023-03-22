Народный депутат Гео Лерос в комментарии "Стране" сообщил, что обратился в суд для обжалования решения о его отстранении от участия в заседаниях парламента.

"Это было незаконное решение, поэтому я обратился в суд. Ожидаем назначение даты заседания. И когда это произойдет, я обязательно всех проинформирую", — сообщил Лерос.

Напомним, Лероса отстранили от заседаний в феврале, после того, как во время рассмотрения вопроса о назначении главы СБУ Василия Малюка, нардеп, как посчитал комитет Верховной Рады по регламенту, "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака".

"Это прецедент и подтверждение того, что Украина — это диктатура Зеленского", - заявлял тогда нардеп, комментируя это решения Рады.

А летом Гео Леросу назначили принудительный привод в суд по делу о "хулиганстве в стенах парламента" после критики власти. Нардеп обрушился с критикой на президента Владимира Зеленского и его команду за то, что те накануне начала войны не готовились к ней и к тому же убеждали всех, что ее не будет.