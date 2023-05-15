НАБУ и САП задержали по подозрению во взятке главу Верховного суда Всеволода Князева.

А разоблачении схемы взяточничества сообщила пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВС. Проводятся неотложные следственные действия.", - сказано в посте.

При этом фамилии подозреваемых не называются.

Бывший нардеп Сергей Лещенко рассказал, что за взятку в три миллиона долларов поймали главу Верховного суда Всеволода Князева. По его данным, дома у судьи сейчас проходит обыск.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что речь идет о 2,7 миллионоах долларов.

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, взятку, по подозрению в которой задержали Князева, дал олигарх Константин Жеваго. Также источники в НАБУ рассказали, что сейчас проходят обыски у 18 судей Верховного суда Украины.

Против Жеваго, напомним, расследуется дело о банкротстве банка "Финансы и кредит". Он был задержан во Франции по запросу Офиса генпрокурора 27 декабря.

Украина запросила экстрадицию бизнесмена, однако Франция в ней отказала. Жеваго вышел под залог и регулярно отмечается в полиции Франции.