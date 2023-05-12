Сотрудники СБУ и полиции во второй раз задержали начальника 61-го военного мобильного госпиталя в Одессе полковника Александра Перестюка по подозрению во взятке. Его адвокаты заявляют, что он стал жертвой провокации СБУ.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники.

По данным издания, это уже второе уголовное производство по взяточничеству, в котором фигурирует полковник Перестюк.

Первый раз его задержали в 2020 году в Мариуполе при получении тысячи долларов.

В этот раз - при получении пяти тысяч долларов от военнослужащего. Взамен он должен был оформить ему документы о признании непригодным к службе.

Напомним, на днях в Одессе был взят под стражу командир отделения воинской части ВСУ, который подозревается в получении взятки. Он выдавал себя за военкома.

Также в Одессе разоблачили психиатра и его сообщника, которые за семь тысяч долларов изготавливали для уклонистов поддельные документы об инвалидности, позволяющие мужчинам покидать Украину.

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