На Львовщине ГБР задержало правоохранителей, которые требовали взятку от фонда, помогающего военным
Государственное бюро расследований задержало двух правоохранителей из Жовквы Львовской области, которые требовали взятку от руководителя благотворительного фонда за якобы закрытие уголовного производства.
Об этом сообщает ГБР в своем Telegram-канале.
По данным ГБР, фонд из Днепра помогал военным и закупал необходимое для них оборудование в Европе. Правоохранители решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы представителями фонда.
"Несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военных помощью, правоохранители потребовали 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства"", - говорится в сообщении.
В частном разговоре один из злоумышленников предложил руководителю Фонда "заплатить, чтобы не пятнать репутацию".
ГБР задержало правоохранителей во время получения всей суммы взятки.
Двум правоохранителям сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Ранее мы писали, что ГБР задержало в Одесской области заместителя командира воинской части по подозрению в вымогательстве 120 тысяч грн с подчиненного военного.
Также мы сообщали, что ГБР задержали кадровика одной из бригад ТРО, который за взятки переводил военных с передовой в тыл.