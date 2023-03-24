Государственное бюро расследований задержало двух правоохранителей из Жовквы Львовской области, которые требовали взятку от руководителя благотворительного фонда за якобы закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает ГБР в своем Telegram-канале.

По данным ГБР, фонд из Днепра помогал военным и закупал необходимое для них оборудование в Европе. Правоохранители решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы представителями фонда.

"Несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военных помощью, правоохранители потребовали 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства"", - говорится в сообщении.

В частном разговоре один из злоумышленников предложил руководителю Фонда "заплатить, чтобы не пятнать репутацию".

ГБР задержало правоохранителей во время получения всей суммы взятки.

Двум правоохранителям сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее мы писали, что ГБР задержало в Одесской области заместителя командира воинской части по подозрению в вымогательстве 120 тысяч грн с подчиненного военного.

Также мы сообщали, что ГБР задержали кадровика одной из бригад ТРО, который за взятки переводил военных с передовой в тыл.