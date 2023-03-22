Во Львове врача осудили на 4 года за требование взятки от военного за содействие в оформлении инвалидности.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

Отмечается, что врача задержали по подозрению в получении взятки в июне 2021 года.

"Прокуроры доказали, что осужденная выдвинула пациенту противоправное требование – $8000 США за медицинские справки, которые продлят группу инвалидности и позволят военнослужащим получить предусмотренную законодательством единоразовую материальную выплату. При этом медработница обещала участнику АТО оказать влияние на военно-врачебную комиссию, которая и примет соответствующее решение", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщается в приговоре суда, врач-рентгенолог была в отпуске по уходу за ребенком, однако использовала свои рабочие связи для решения вопросов и "влияния на принятие решения должностными лицами".

В октябре 2020 года она требовала у военного $10 тысяч для повторного установления ІІІ группы инвалидности и получения единовременной денежной помощи. Впоследствии она снизила сумму до $8 тысяч, которые получила 1 июня 2021 года.

На суде военнослужащий, проходивший службу по мобилизации и в июле 2014 года при выполнении боевого задания, получивший контузию, сообщил, что ему рекомендовали обратиться к подсудимой как к "специалисту, который может помочь решить этот вопрос, поскольку он самостоятельно не сможет этого сделать". После договора с ней все вопросы по оформлению инвалидности решили без участия военнослужащего и прохождения им комиссии.

Ранее мы писали, что в Одессе психиатр выдавал уклонистам справки об инвалидности за 7 тысяч долларов, чтобы те могли выехать из Украины.

Кроме того, ранее СБУ разоблачила новые каналы бегства уклонистов за границу под видом волонтеров и инвалидов.