В Киевской области разоблачили на взятке врача МСЭК (медико-социальной экспертизы) и его сообщника за оформление пожизненной группы инвалидности.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщено о подозрении врачу - эксперту Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы и его сообщнику по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Подозреваемые способствовали гражданину в получении им II группы инвалидности пожизненно. За более чем 80 тысяч грн ему оформили необходимую медицинскую документацию о прохождении лечения и присвоении указанной группы", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали при получении части оговоренной суммы - 700 долларов США. Устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица. В ходе обысков по месту работы и проживания задержанных обнаружены и изъяты наличность и медицинская документация.

Ранее мы писали, что в Одессе психиатр выдавал уклонистам справки об инвалидности за 7 тысяч долларов, чтобы те могли выехать из Украины.

Также "Страна" рассказывала, что СБУ разоблачила новые каналы бегства уклонистов за границу под видом волонтеров и инвалидов.