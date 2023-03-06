Замначальника Одесской областной военной администрации Игоря Ткачука задержали по подозрению в получении взятки.

Об этом "Думской" сообщили источники в прокуратуре.

Подробности пока неизвестны.

Отметим, это уже второй заместитель главы ОВА региона, которому инкриминируют получение взятки.

Ранее правоохранители разоблачили на взяточничестве заместителя председателя ОВА Олега Муратова. Позже ему объявили подозрение еще и в казнокрадстве.

Позже Олега Муратова, которого подозревают в получении крупной взятки, уволили с должности замглавы Одесской ОВА.

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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