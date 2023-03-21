ГБР задержало в Одесской области заместителя командира воинской части по подозрению в вымогательстве 120 тысяч грн с подчиненного военного.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро в телеграм-канале.

По версии ГБР, он требовал эти деньги у военного за подписание обходного листа для перевода в другое воинское подразделение и не инициирование служебной проверки по недостатку бронежилетов.

При этом подполковник действовал в сговоре с начальником вещевой службы части. Они оба задержаны, им грозит до десять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали замначальника ОВА по подозрению в получении взятки.

Также мы писали, что НАБУ и САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов мэра и депутата одного из городов Одесской области.

Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

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