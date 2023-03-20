ГБР завершило расследование по делу в отношении экс-главы управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, у которого был конфликт с губернатором области Олегом Синегубовым. На данный момент Дудина подозревают в госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

Следствие считает, что перед 24 февраля прошлого года он знал о высокой вероятности вторжения России и "фактически занялся саботажем, т.к. верил в успех вторжения и занимался подрывной деятельностью против Украины".

"В частности, он организовал попытку отстранения председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей. Целью этого акта было воспрепятствовать осуществлению руководителем ХОГА необходимых мер правового режима военного положения и попытки захватить государственную власть в регионе", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что он "создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых запасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих".

Ранее Роман Дудин был задержан по подозрению в госизмене и уходе с места службы в условиях военного положения.

Ранее его уволили с поста указом Зеленского. Дудин публично не согласился с этим указом и обвинил губернатора области Синегубова в интригах и очковтирательстве. Подробно мы об этом "Страна" писала ранее.