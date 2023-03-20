Причина гибели четырех военных в учебном центре "Десна" под Черниговом - взрыв снаряда.

Об этом сообщают в ГБР.

"По предварительным данным 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата", - говорится в сообщении.

Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины).

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого - военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. Центр расположен в пгт Десна Черниговской области.

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