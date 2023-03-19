В учебном центре имени князя Ярослава Мудрого "Десна", что расположен в Черниговской области, погибли четверо военных.

Об этом говорится в сообщении Центра, опубликованном в воскресенье, 19 марта, в Facebook.

Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются. Органы ГБР начали служебное расследование.

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого - военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Центр расположен в пгт Десна Черниговской области.

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