Офицеру, избившему солдата в Житомире, сообщили о подозрении по факту превышения служебных полномочий.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

На командование воинской части составлен админпротокол по факту ненадлежащего отношения к воинской службе. Причина - несвоевременное сообщение прокурору ГБР о происшествии.

Следствие считает, что офицер избил срочника, т.к. был "недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его ненадлежащим поведением", чем нарушил требования Уставов ВСУ и порядок прохождения воинской службы в условиях военного времени.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее в сети опубликовали видеообращение, как сообщается, солдата из Житомирской области, который стал жертвой избиения со стороны офицера.

На видео срочник заявляет, что произошедшее было "шуткой", и что офицер демонстрировал на солдате силовые приемы.

По факту избиения солдата проходит служебное расследование с участием целого ряда служб - контрразведки, ГБР, Службы военного правопорядка и т.д. До конца расследования фигуранты инцидента отстранены от выполнения обязанностей.