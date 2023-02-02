В Киевской области воспитателю детского дома сообщили о подозрении по фактам пыток детей. Вчера стало известно, что на теле 9-летней девочки из детдома под Фастовом нашли резанные раны.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, между женщиной и двумя детьми возникали конфликты из-за несоблюдения правил проживания.

"Установлено, что подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью в разные части тела. Чтобы запугать других детей, она также избила прутом 9-летнюю воспитанницу дома", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Женщину задержали, суд изберет ей меру пресечения. Пострадавшая девочка и 17 других детей - под присмотром медиков.

51-летней уроженке Киева грозит 6 лет заключения.

Ранее мы рассказывали о том, как в частном детсаду Броваров воспитатели потеряли двухлетнего мальчика и даже не пытались его найти. В результате, мальчика нашел прохожий мужчина.

А в Николаевской области четверо детей сами сбежали из детдома по карте. Полицейские обнаружили их возле автозаправки на окраине города.