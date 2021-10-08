В городе Бровары, что в Киевской области, воспитатели частного детского сада "Дружеские ступеньки" потеряли из виду двухлетнего ребенка. В результате, мальчика нашел прохожий мужчина.

Об этом написала мама потерявшегося ребенка Ольга Коломийчик на странице в Facebook.

По словам женщины, ее сын посещает этот частный детский сад. Однако, после прогулки воспитатели его потеряли и даже не пытались разыскать или же вызвать полицию.

Нашел мальчика неравнодушный мужчина "рядом с гаражами, в не очень приятном месте". После чего он вызвал правоохранителей. Далее, спустя час, полицейские вернули мальчика в детсад, при этом "воспитатели садика не разыскивали ребенка даже собственными силами. Они просто не заметили, что ребенка нет", - добавила мама мальчика.

Ране мы писали, что в Запорожье из детского сада из окна второго этажа выпал четырехлетний мальчик. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В результате троих сотрудников уволили.

Также сообщали, как в Луцке воспитатель детсада заклеила 4-летнему мальчику рот скотчем, чтобы припугнуть.