Организаторы "пьяных вечеринок" в столице, которые издевались и унижали девушек, а потом выкладывали видео в интернет, могут получить до семи лет тюрьмы. Они уже задержаны и помещены в СИЗО.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Двое организаторов беспредела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы", — написал Небитов.

Ранее сообщалось, что в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего издевались над ними и снимали все на видео. Позже организатор вечеринок Андрей из Ивано-Франковска сообщил, что "доволен популярностью" и заявил, что делал это, чтоб собрать донаты для ВСУ.

Вечером на ситуацию отреагировал президент. Он упомянул о киевском скандале с издевательством над девушками на вечеринках, поблагодарив полицию за быстрое реагирование.

Сообщалось, что шестерым парням из их компании вручили повестки.