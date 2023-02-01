В детском доме под Фастовом воспитательницу подозревают в пытках 9-летней девочки
В Киевской области в детском доме под Фастовом громкий скандал. Там воспитатель пытал 9-летнюю девочку.
Об этом в Facebook сообщил глава областного управления полиции Андрей Небитов.
На теле ребенка обнаружены резанные раны.
Воспитатель, 51-летняя уроженка Киева, помещена в изолятор временного содержания. Ей грозит 6 лет заключения.
Из детского сада в больницу для обследования отправлены 19 детей.
Как писала "Страна", в марте 2022 года под Николаевом российские войска расстреляли автобус с персоналом детдома, погибли три воспитательницы.
Также мы писали о том, как в Ровенской области воспитательница, а по совместительству также директор детского сада выпила две бутылки коньяка и уснула во время рабочего дня. Очевидцы рассказали, что на момент прибытия родителей в заведении не было ни одного работника, кроме пьяного директора. Дети находились без присмотра в игровой комнате, жаловались, что ничего не ели после сна.
Кроме того, мы рассказывали о том, как в частном детсаду Броваров воспитатели потеряли двухлетнего мальчика и даже не пытались его найти.