В Киевской области в детском доме под Фастовом громкий скандал. Там воспитатель пытал 9-летнюю девочку.

Об этом в Facebook сообщил глава областного управления полиции Андрей Небитов.

На теле ребенка обнаружены резанные раны.

Воспитатель, 51-летняя уроженка Киева, помещена в изолятор временного содержания. Ей грозит 6 лет заключения.

Из детского сада в больницу для обследования отправлены 19 детей.

Как писала "Страна", в марте 2022 года под Николаевом российские войска расстреляли автобус с персоналом детдома, погибли три воспитательницы.

Также мы писали о том, как в Ровенской области воспитательница, а по совместительству также директор детского сада выпила две бутылки коньяка и уснула во время рабочего дня. Очевидцы рассказали, что на момент прибытия родителей в заведении не было ни одного работника, кроме пьяного директора. Дети находились без присмотра в игровой комнате, жаловались, что ничего не ели после сна.

Кроме того, мы рассказывали о том, как в частном детсаду Броваров воспитатели потеряли двухлетнего мальчика и даже не пытались его найти.