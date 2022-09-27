Во Львовской области в одном из детских домов-интернатов зафиксирована вспышка дифтерии. Признаки начальной стадии дифтерии во время плановой проверки обнаружили у семи подопечных.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Всех заболевших госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.

У 165 контактных лиц отобрали материал для бактериологического обследования, проведена дезинфекция помещений.

Изучается вопрос вакцинального статуса постарадавших

Напомним, что медики регулярно напоминают украинцам о важности вакцинации детей от дифтерии, особенно во время войны. Взрослые тоже должны делать ревакцинацию каждые 10 лет.

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое поражает разные органы, чаще всего сердце, нервную систему, почки. Передается инфекция воздушно-капельным путём и может проявляться болями в горле, повышенной температурой, лихорадкой, отеком слизистой ротоглотки, налетом на миндалинах серого цвета, осиплостью голоса. Приводит к усложнению дыхания.

Единственный способ защититься от дифтерии – вакцинация.

Детям ее проводят по схеме: второй, четвертый, шестой и 18-ый месяц жизни, затем шесть, 16 лет, и уже потом взрослые должны ревакцинироваться каждые 10 лет.

Эффективность прививок составляет почти 100%.