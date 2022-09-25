В Ровенской области врачи в ходе операции удалили восьмисантиметрового гельминта из щеки пациента. Червь-паразит долгое время жил в коже человека, вызвав опухлость на лице.

Об этом рассказывают в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.

"Случай интересный, ведь больной более 9 месяцев искал причину появления опухоли на лице, абсолютно безболезненной, без характерных для дирофиляриоза ощущений движения, ползания под кожей, зуда, которая в один момент увеличилась вдвое", - рассказали врачи.

Операция прошла успешно и червя Dirofilaria repens удалили. Это третий подобный случай за прошедший год.

Чаще всего источником дирофиляриоза становятся животные и даже комары.

Ровенские врачи предупреждают, что в их регионе данный паразит может и дальше распространяться, ведь в области для него есть благоприятные условия.

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