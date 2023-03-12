Бойца ВСУ, который зашёл в бар отеля в украинской военной форме, жестоко избили в немецком городе Франкфурт.

Об инциденте рассказал в интервью изданию "Новинарня" генеральный консул Украины Вадим Костюк.

"По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля относительно несоответствия его дресскоду, произошла перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате инцидента у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", - приводит слова Костюка издание.

Как сообщили в Facebook-сообществе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне", инцидент произошел в отеле Roomers. Бил украинского военного 23-летний чеченец. У пострадавшего бойца ВСУ, который находился в Германии на реабилитации, кроме челюсти также сломан нос, есть повреждение зубов и многочисленные гематомы.

Ранее мы рассказывали, что украинского беженца в Ирландии избила интернациональная банда.

Также "Страна" писала, что в Испании россияне избили украинца-бармена за возглас "слава Украине".