В Днепре кришнаит ввязался в драку, хотя его религия проповедует как раз философию ненасилия.

Ролик с потасовкой появился в местных Телеграм-каналах.

Драка произошла у одного из супермаркетов сети Varus. Ее причина неизвестна. На кадрах собратья драчливого кришнаита в оранжевом поют "Харе Кришна, харе Рама", а в это время он подбегает к бородатому мужчине в одежде цвета хаки и наносит несколько ударов кулаками.

После чего мужчина падает на землю у входа в супермаркет, а кришнаит продолжает молотить его руками. Кришнаит в белых одеждах останавливает избиение, продолжая распевать "Харе Кришна".

Ранее "Страна" рассказывала о скандале в Киеве с высокопоставленным иерархом ПЦУ. Епископ этой церкви Адриан Шепетовский атаковал свою соседку и нанес ей несколько ударов кулаком. Затем выбил у нее из рук мобильный телефон и отфутболил его в траву. Конфликт случился из-за собаки, но потом священник выставил претензию, что его соседи говорят по-русски, заподозрив их уже и в сепаратизме.

Также мы сообщали, что в России жители Подмосковья избили католического священника за отказ выпить с ними на посошок.