ГБР расследует избиение офицером ВСУ солдата-срочника в одной из воинских частей Житомирской области.

Об этом сообщает ГБР в соцсети.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

В ГБР напомнили, что 11 марта в сети появилось видео с избиением срочника его командиром.

"В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда. Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения", - пишут в Бюро.

По данным ГБР, жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Напомним, после появления видео в 190 учебном центре Житомирского района сообщили, что отношении лейтенанта Витусевича, избившего солдата, уже начато служебное расследование с участием целого ряда служб - контрразведки, ГБР, Службы военного правопорядка и т.д. До конца расследования фигуранты инцидента отстранены от выполнения обязанностей.

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