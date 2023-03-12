Появилась реакция командования учебного центра в Житомирской области на инцидент с избиением солдата офицером ВСУ.

Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях учебного центра в Житомирском районе.

Сообщается, что в отношении лейтенанта Витусевича, избившего солдата, уже начато служебное расследование с участием целого ряда служб - контрразведки, ГБР, Службы военного правопорядка и т.д. До конца расследования фигуранты инцидента отстранены от выполнения обязанностей.

"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения. Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в сети появилось видео, как офицер Вооруженных сил Украины избил ногами солдата в Житомирской области. Офицер - лейтенант Виктор Витусевич, командир учебного центра. Причина избиения - якобы употребление солдатом алкоголя.

Позже Витусевич признал свою вину, записав покаянное видео. Но сказал, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.

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