В сети публикуют видеообращение, как сообщается, солдата из Житомирской области, которого избил офицер.

Срочник на видео заявляет, что он военный из 190 учебного центра Житомирского района. Он "хочет попросить чтобы никто не гнобил" командира Виктора Витусевича и уверяет, что произошедшее было "шуткой", в рамках которой офицер продемонстрировал на солдате силовой прием.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как офицер Вооруженных сил Украины избил ногами солдата в Житомирской области. Офицер - лейтенант Виктор Витусевич, командир учебного центра. Причина избиения - якобы употребление солдатом алкоголя.

Позже Витусевич признал свою вину, записав покаянное видео. Но сказал, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.

Как сообщалось, по факту избиения солдата проходит служебное расследование с участием целого ряда служб - контрразведки, ГБР, Службы военного правопорядка и т.д. До конца расследования фигуранты инцидента отстранены от выполнения обязанностей.

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