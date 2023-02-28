Во вторник, 28 февраля, в Чернигове возобновляется уличное освещение.

Об этом сообщил "Стране" и.о. городского главы Александр Ломако.

По его словам, Совет обороны области при ОВА, который ранее наложил мораторий на уличное освещение, дал разрешение включить фонари на улицах города.

Как говорит Ломако, Чернигов был чуть ли не единственным областным центром в Украине, где освещение не включалось с октября, после первых массовых обстрелов энергоинфраструктуры. За это время в городе произошло несколько смертельных ДТП.

Между тем в прифронтовом Харькове уличное освещение было выключено 24 февраля 2022 года и до сих пор не работает.

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