В Чернигове приостановили работу "пунктов несокрушимости" и перевели их в режим готовности, сообщил глава отдела по чрезвычайным ситуациям городского совета Григорий Годун.

Об этом пишет "Суспильне".

На заседании Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в обладминистрации было принято решение, что пункты возобновят работу, если света и тепла не будет более суток.

Решение объясняют тем, что в настоящее время пункты не востребованы у населения.

"Я лично проехал по "пунктам несокрушимости" на Масанах и на Шерстянке и в 21:00 там находились пара детей, которые заряжали свои гаджеты. Я думаю это решение правильно", - сообщил Годун.

Отметим, что в последние недели ситуация с энергоснабжением в Украине стабилизировалась, и отключения сошли на нет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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