В пятницу, 12 мая, в Украине идет уже 443-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 11 мая.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

12 мая

10.00 Ночью РФ ударила по приграничной Архиповке Черниговской областью управляемой бомбой ФАБ-500, сообщает ОК "Север".

Авиаудар был в 21:35, ранены две местные жительницы, начался пожар, сгорели 3 частных дома.

09.35 Пресс-служба куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовало его письмо к Шойгу с призывом посетить Бахмут.

В своем обращении Пригожин указал, что его наемники продолжают наступление на украинские позиции в Бахмуте. Однако на флангах, которые обороняли военнослужащие российской армии, Вооруженные силы Украины предприняли ряд успешных контратак.

"Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - пишет Пригожин.

09.05 Отказ Трампа поддержать победу Киева в войне показал, что перспектива возвращения экс-президента к власти "является долгосрочной проблемой для Украины".

Об этом пишет CNN, анализируя новые заявления Трампа о необходимости прекратить войну "за 24 часа". В частности, он отказался сказать, что хочет победы Украины в этой войне.

"Украине, вероятно, следует беспокоиться о том, что, если Трамп вернется к власти, он будет наслаждаться уничтожением наследия Байдена, точно так же, как он вышел из Парижского соглашения по климату и разрушил ядерную сделку с Ираном", - предполагает телеканал.

Также, по мнению авторов, "экс-президент может затаить особую обиду на Зеленского" после истории с попыткой импичмента Трампа, которую спровоцировал его разговор с Зеленским о коррупции Байдена.

Еще один фактор - "неясно, захочет ли Байден в критические месяцы своей предвыборной кампании по-прежнему отправлять миллиарды долларов в Украину". На пути нынешнего президента США в этом вопросе может стать рецессия, если она произойдет в 2024 году (в котором пройдут президентские выборы).

При этом, как отмечает CNN, в Украине пока не спешат критиковать Трампа за его заявления, предпочитая молча наблюдать за этой схваткой.

08.50 Минобороны Украины подтвердило, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед на два километра. Об этом написала в своем телеграм-канале замминистра Анна Маляр.

08.35 New York Times анализирует вчерашние высказывания Зеленского о том, что контрнаступление может быть отложено из-за нехватки вооружений.

Газета, со ссылкой на собеседников из Украины, пишет, что президент "прав в отношении сохраняющихся недостатков в преддверии операции".

Несмотря на поставки вооружений на десятки миллиардов долларов, ВСУ не хватает военной техники, артиллерийских снарядов, бронетехники и систем ПВО, пишет издание.

Но есть и другие возможные мотивы высказываний Зеленского: "оказать давление на союзников, чтобы они увеличили поставки, снизить ожидания в отношении контрнаступления и ввести Кремль в заблуждение относительно намерений Киева".

08.25 Американские танки Abrams будут переданы ВСУ в начале осени. Об этом он на слушаниях в Сенате США глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени - такой прогноз", - сказал Остин.

Несколько танков переданы Украине для обучения (где оно проходит - не уточняется). Кроме того, по его словам, США разворачивают инфраструктуру, чтобы можно было обслуживать "Абрамсы".

В этой связи Остин указал на особенности американских танков , обладающих турбинным двигателем и оснащенных современными сложными системами.

08.20 Из вчерашних заявлений российских военкоров о контрнаступлении ВСУ по ряду направлений (и вскоре, по большей части, опровергнутых самими военкорами) украинские военные паблики подтверждают только продвижение под Бахмутом.

Украинские телеграм-каналы пишут, что россияне утратили часть позиций у Ступочек и Ивановского (на трассе Бахмут-Константиновка).

Также сообщают о продвижении украинских войск южнее Белогоровки Луганской области.

"Продолжаем фиксировать потерю позиций врагом на бахмутском участке. Впервые за долгое время на карте появился синий цвет. Но не нужно создавать завышенные ожидания. Данные действия носят больше тактический характер, чем оперативно-стратегический", - сообщает украинский военный телеграм-канал DeepState.

Другие украинские паблики также пишут о том, что пока продвижение ВСУ на флангах носит скорее тактический характер и имеет целью «разжать» кольцо полуокружения к западу от Бахмута (чтоб сделать более безопасными дороги в город). О "котле" для российских войск в Бахмуте пока речи не идет. Для этого нужен намного более глубокий прорыв по флангам.

«По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна, я бы сказал, имеем только оптимизм, не надо там радоваться в тылах сильно, еще куча работы», - пишет телеграмм-канал «Бахмутский демон».

08.05 Украинские силы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления, сообщили CNN высокопоставленный военный представитель США и высокопоставленный западный чиновник.

"Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика перед крупными совместными операциями", - пишет издание.

07.50 РФ четыре раза за ночь обстреляла Днепропетровскую область.

Под ударом был Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

Погибших и пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Места прилетов обследуют спасатели.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 авиа ударов и 95 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

2. Противник сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены 44 атаки. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

3. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 БПЛА разных типов.

4. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

07.00 США и страны коалиции готовы приложить все усилия, чтобы пополнить пробелы в вооружении ВСУ.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью PBS NewsHour.

"Если есть пробелы, если чего-то не хватает, они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы это пополнить", - сказал он.

06.30 Карта тревог сейчас.