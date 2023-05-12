Анализируем итоги 443-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня продолжила развиваться ситуация с контратаками ВСУ под Бахмутом.

Украинские и российские власти - каждая по-своему - их подтвердили.

Минобороны (в лице замминистра Анны Маляр) и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Говорилось только, что на два километра (и об этом было известно от Пригожина и ряда украинских командиров еще с 9 мая).

Минобороны России сегодня сообщило о двух военных событиях на этом направлении.

Во-первых, там заявили, что украинские войска вчера пошли в атаку под Соледаром "на всей линии боевого соприкосновения (более 95 км). Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков".

Как утверждают в РФ, атаки отражены, "прорывов обороны российских войск не допущено".

Во-вторых, российские военные заявили, что "с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища".

Это водохранилище находится на северо-запад от Бахмута и довольно давно являлось российским тылом, а бои шли южнее - у трассы Хромово - Часов Яр, которую россияне пытались перерезать, чтобы окружить украинскую группировку в Бахмуте.

Таким образом "занятие рубежа" в Берховского водохранилища означает по сути отступление российских войск на север. Куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин после выхода этой сводки МО РФ обвинил российскую армию в бегстве с позиций у трассы на Часов Яр (направление контрудара ВСУ на карте указано синими стрелками).

По словам Пригожина, отход россиян к Берховскому водохранилищу вновь открыл для ВСУ дорогу на Бахмут из Часов Яра, а также дает возможность украинским войскам выйти к северным окраинам Бахмута (напомним, что ряд украинских и российских источников вчера заявляли, что первыми свои позиции оставили "вагнеровцы", после чего, по оголившемуся фронту и был нанесен удар ВСУ).

Кроме того, по его словам, ВСУ вернули себе господствующие высоты, с которых могут вести огонь по Бахмуту. Да и в целом продвижение ВСУ на флангах создает угрозу окружения города.

При этом Пригожин заявил, что "Вагнер" продолжает продвигаться в западных окраинах города и, как он утверждает, для полного захвата осталось "20 домов". Также он больше не повторял свои угрозы уйти из Бахмута, хотя и сказал, что проблемы с боеприпасами продолжаются.

Интересно, что одновременно, как официально заявили в РФ, украинские силы пошли в атаку под Соледаром.

Где именно - не указывается, но если взглянуть на карту театра боевых действий, то видно, что это можно сделать севернее или северо-западнее Соледара. При одновременной атаке со стороны Часов Яра в направлении Берховки ситуация выглядит так, будто ВСУ пытаются с двух сторон "подрезать" выступ к северо-западу от Бахмута. Российские телеграмм-каналы утверждают, что атаку отбили.

Украинские паблики пишут о том, что пока продвижение ВСУ на флангах носит скорее тактический характер и имеет целью "разжать" кольцо полуокружения к западу от Бахмута (чтоб сделать более безопасными дороги в город). О "котле" для российских войск в Бахмуте пока речи не идет. Для этого нужен намного более глубокий прорыв по флангам.



Ярким событием вчерашнего вечера стала паника в России по поводу якобы начала полномасштабного "наступления ВСУ" после сообщений об этом в российских военных телеграмм-каналах.

Утверждалось о наступлении (или о его начале "в течение суток") в направлении Горловки, Белгорода, в Запорожской и Херсонской областях (местами даже, как утверждается, с применением химического оружия).



Панические атаки в российских пабликах продолжались весь вечер и стихли лишь ближе к ночи после опровержения от минобороны РФ. По итогу из всех сообщений подтвердилось только продвижение украинских войск на флангах около Бахмута (о чем было известно и ранее).

Что означают эти вбросы мы подробно разбирали здесь.



Что касается обстрелов, то сильные удары сегодня наносились по двум районам Донецка - Киевскому и Петровскому. Есть погибший, повреждены админздания и автомобили.

Также к вечеру начались прилеты по Константиновке.

Контрнаступление

Несмотря на то, что вчерашняя паника в российских соцсетях не подтвердилась и пока никакого масштабного наступления ВСУ (кроме ударов по флангам в Бахмуте) не началось, очевидно, что Украина к наступательным действиям активно готовится.

Сегодня телеканал CNN сообщил, что украинские силы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления. Эту информацию журналистам озвучили высокопоставленный военный представитель США и западный чиновник.

"Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика перед крупными совместными операциями", - пишет издание.

Отметим, вчера Владимир Зеленский заявил несколько другое - что контрнаступление нужно отложить из-за медленных поставок западных вооружений.

По этому поводу New York Times со ссылкой на собеседников из Украины, пишет, что президент "прав в отношении сохраняющихся недостатков в преддверии операции". Несмотря на поставки вооружений на десятки миллиардов долларов, ВСУ не хватает военной техники, артиллерийских снарядов, бронетехники и систем ПВО.

Но есть и другие возможные мотивы высказываний Зеленского: "оказать давление на союзников, чтобы они увеличили поставки, снизить ожидания в отношении контрнаступления и ввести Кремль в заблуждение относительно намерений Киева".

Тем временем, давление на союзников - вариант, который, судя по всему, тоже имеет своих сторонников. Но связано оно может быть не только с ускорением поставок вооружений (хотя многие из них - например, танки "Абрамс" - к контрнаступлению не успевают). А и с тем, что Вашингтон, вероятно, требует от Киева быстрее начинать наступать.

Это следует из слов бывшего командующего силами НАТО в Европе Бена Ходжеса, который заявил, что США могут "запороть" контрнаступление Украины, требуя нанести решающий удар по России.

Также он предостерег от заявлений о том, что "у Украины есть лишь один шанс" в грядущей наступательной кампании. "Я бы отказался от разговоров о том, что у Украины есть только один шанс, что если она не нанесет нокаутирующий удар, то все, и все скажут "очень плохо" и перестанут их поддерживать", - заявил он.

По его словам, идея о том, что помощь Украине прекратится, если это наступление окажется неэффективным, выдвинута политиками, которые "не хотят, чтобы Украина победила".

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов также не исключил, что контрнаступлений может быть несколько.

"У нас есть общий план - освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", - сказал он.

При этом Украина, по прогнозу Данилова, планирует "полностью завершить войну" к зиме.

Зерновая сделка близка к продлению

В последние дни шли сообщения о том, что зерновую сделку Россия согласится продлить.

Вчера российское государственное информагентство ТАСС заявило, что ее могут продлить на 60 дней, и это решение может первым огласить президент Турции Эрдоган.

"Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным", — сказал собеседник ТАСС.

При этом он назвал возможность продления сделки "жестом России" в надежде, что ее требования, закрепленные в стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут учтены.

Сегодня о том, что стороны "зерновой сделки" приближаются к продлению, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Правда, в Кремле пока этого не подтвердили и говорят, что у них пока нет информации о возможности продления сделки, и переговоры продолжаются. Но накануне предыдущего продления заявления были те же самые.

С одной стороны, Москва уже многократно говорила, что сделка не работает, поскольку финансовые санкции с ее сельхозэкспорта Западом не сняты.

С другой, как мы уже писали, для Россия прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски.

Если сделка остановится 18 мая, это будет означать ликвидацию механизма трехстороннего украино-российско-турецкого контроля за прохождением судов в Украину и из Украины. При этом прохождение судов в украинские порты и обратно будет по-прежнему возможно по маршруту вдоль побережья Румынии и мимо русла Дуная – вдали от позиций российского флота. И никакого контроля за этими судами у РФ не будет. А значит на них можно будет провозить не только зерно, но и все что угодно. Например – оружие. Что резко поменяет (в худшую для РФ сторону) весь расклад с поставками военной помощи Запада.

Да, безусловно, будут проблемы с судовладельцами, которые могут не захотеть рисковать с походом в территориальные воды Украины, а также со страховыми компаниями. Но, если будет принято политическое решение странами Запада запустить судоходство, оно будет запущено.

И тогда перед Россией встанет вопрос как этому воспрепятствовать. Топить гражданские корабли, нарвавшись на обвинения в пиратстве и дав повод для очень жестких санкций в отношении судоходства РФ? Нанести массированный удар по украинским портам разрушив инфраструктуру (но на это нужно потратить немало времени и много ракет из далеко не бесконечных запасов, сталкиваясь с противодействием украинской системы ПВО)? Тотально заминировать всю акваторию (неизвестно – есть ли такие технические возможности)?

Плюс к тому есть и политический момент – 14 мая в Турции проходят президентские выборы и Эрдогану накануне не помешает большая дипломатическая победа. В победе нынешнего турецкого президента заинтересована и РФ.



Поэтому, с учетом существующих рисков для обеих сторон от непродления сделки, есть шанс, что по сделке договорятся.