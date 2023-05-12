Вчера вечером все наблюдали за "наступлением ВСУ", развернувшимся на просторах российских военных телеграмм-каналов в направлении Горловки, Белгорода, в Запорожской и Херсонской областях (местами даже, как утверждается, с применением химического оружия).



Панические атаки в российских пабликах продолжались весь вечер и стихли лишь ближе к ночи после опровержения от минобороны РФ. По итогу из всех сообщений подтвердилось только продвижение украинских войск на флангах около Бахмута.

"Страна" разбирается в подоплеке этих вбросов.



Пока украинские телеграмм-каналы веселились по поводу "паники у русни", часть экспертов и украинских официальных лиц пыталась разглядеть в этом некий "хитрый план" по дезинформации, который российские власти запустили, рассказывая о якобы начале наступления ВСУ.



Хотя, очевидно, нет никаких рациональных объяснений, зачем российским властям своими же руками раздувать панику в РФ и укреплять боевой дух украинцев.



В России представили это искусственной истерией, которую запустило "украинское ИПСО". Что также, очевидно, не правда. Информация о "начале контрнаступления ВСУ" появилась не на украинских пабликах, или не на анонимных телеграмм-каналах. Ее первоисточником стали самые известные российские военкоры.



По поводу того, "что это было" говорят разное. Кто-то увидел в разгоне паники руку Евгения Пригожина, с которым связаны многие военкоры и блогеры.



Куратор ЧВК "Вагнер" еще с марта проводит линию, что "Украина вот-вот начнет мощное наступление и потому нужно срочно менять Шойгу и Герасимова, иначе нам всем п@здец". И вчерашняя кампания в телеграмме о "начале наступления ВСУ" этот сигнал усилила вместе с тревожностью в обществе, продвигая тему "нужно что-то делать иначе будет катастрофа".



Сами военкоры говорят, что писали это все из "лучших побуждений". Мол, нельзя "проспать наступление", как в Харьковской области в сентябре.



Но в целом происходящее вчера показало падение контроля российской власти за происходящем в информполе РФ.



Тема это давняя.



Мы еще осенью прошлого года писали о феномене коллективного "русского Арестовича" - поддержавших вторжение в Украину блогеров и военных телеграмм-каналов, которые стали для миллионов россиян главным источником новостей о войне на фоне достаточно скупой и скучной официальной информации.



По мере того, как война все более отчетливо шла "не по плану", а российская армия начала терпеть поражения, в среде "русского Арестовича" усиливалось брожение и недовольство действиями российского командования и российской власти. Для многих новым ориентиром стал Пригожин, который сформировал из телеграмм-каналов своего рода "информационную ЧВК", используемую для войны с Шойгу. Кто-то примкнул к "рассерженным патриотам" Гиркина. Кто-то ведет какую-то свою линию или пытается понять, в какую сторону ветер дует.



Все это создает нарастающий информационный хаос, в котором легко проводить любые атаки. И если такая паника началась вчера, то можно представить, что будет, если ВСУ на самом деле пойдут в масштабное наступление.



Правда, Кремль, наверняка, попытается закрутить "информационные гайки". Но для этого ему нужно каким-то образом, как минимум, прекратить публичный конфликт между Пригожиным и минобороны, из которого сейчас и генерируется большая часть "зрады".



Об этом конфликте и его влиянии на информпространство России мы подробно писали здесь.