За минувшую ночь российские войска четыре обстреляли Днепропетровскую область. Под ударом был Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Под обстрел попал Никополь, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.

Россияне ударили из тяжелой артиллерии. К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте прилетов работают спасатели.

Напомним, Генштаб ВСУ ранее рассказал, что происходит на фронте 12 мая.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.