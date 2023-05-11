В Киеве начали отстраивать гостинцу "Alfavito", которая пострадала в результате российского ракетного удара 31 декабря 2022 года.

"Страна" публикует соответствующие фото и видео.

На кадрах можно заметить, что возле гостиницы находится вышка строительного крана.

Напомним, что отель "Alfavito" находится в Печерском районе столицы. При его обстреле рухнули пролеты с первого по пятый этаж.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.