В Украине стартовала программа еВосстановление. Владельцам поврежденного из-за военных действий жилья обещают компенсации до 200 тысяч гривен на ремонт. По условиям есть много нюансов. В частности, денег не дадут, если вы уже сделали ремонт за свой счет. Также на компенсации не могут рассчитывать жители многоэтажек, в которых существенно повреждены места общего пользования, к примеру, подъезд, или крыша, несущие конструкции. Но если ремонт в квартире не доделан, то можно подаваться на помощь для его завершения.

Также есть условия по документам на компенсации и оценке повреждений. По нынешний ценам 200 тысяч гривен мало на что хватит, а это максимальная сумма компенсации, то есть, могут выдать и меньше. Это значит, что владельцам поврежденного жилья придется тратить на ремонты и собственные средства.

Такое обилие нюансов позволило экспертам сразу же заявить, что на компенсациях возможны схемы, и получить деньги смогут далеко не все пострадавшие.

"Все зависит от того, как будут работать специальные комиссии, и как они станут оценивать повреждения. Уже есть информация, что, к примеру, в Харьковской области в некоторых населенных пунктах представители местной власти посылаю людей самим искать оценщиков (услуги которых не бесплатные)", - говорит владелец оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

Тем не менее, популярность новой программы зашкаливает. Буквально с первого дня открытия подачи заявок на компенсации через "Дию", приложение "легло", а Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (оно курирует еВосстановление) посоветовало "зайти позже".

Отметим, что компенсации на ремонты - это только первый этап работы нового закона, о котором "Страна" уже подробно писала. Главная его часть - это компенсации за разрушенное жилье. Оставшимся без крыши над головой украинцам будут выдавать жилищные сертификаты на покупку новых квартир. Ранее выдачу первых сертификатов обещали начать в мае. Но не исключено, что в этом месяце ограничатся только компенсациями на ремонты. А украинцам, которые остались без жилья, придется подождать.

При этом из регионов уже доходит информация, что людям, которые потеряли крышу над головой, поступают самые разные предложения от местных властей. К примеру, сразу компенсация в 500 тысяч гривен, а на остальную часть, недостающую для покупки квартиры - оформление ипотеки "на выгодных условиях" (но погашать ее все равно придется самостоятельно).

Разбирались, как украинцам будут выдавать компенсации на ремонты и приобретение нового жилья.

Ремонты через "Дию": как получить деньги

Мы уже подробно писали о новом законе о компенсациях за поврежденную или уничтоженную вследствие боевых действий недвижимость. Он был принят в конце февраля этого года, и вступает в силу в мае.

Главная "фишка" закона - вводится понятие жилищных сертификатов, которые планируют выдавать украинцам, потерявшим крышу над головой. За них можно будет приобретать новые квартиры. Владельцам частных домов обещают перечислять на специальные счета деньги - ими можно будет рассчитаться за покупку стройматериалов и оплатить работу мастеров.

Но начать программу компенсаций (а она с учетом разрушений в стране будет очень масштабной) решили с ремонтов.

На днях стартовала программа еВосстановление, в рамках которой можно будет получить деньги (до 200 тысяч гривен) на ликвидацию незначительных повреждений, к примеру, замену выбитых окон, дверей, ремонт крыши и т.п, то есть, "косметику".

Как отметил глава профильного ведомства Александр Кубраков, проект разработан совместно с Минцифры, USAID/UK aid, Мировым банком и др., и дает "старт масштабному восстановлению жилищной инфраструктуры". По данным областных военных администраций, с начала войны в Украине было повреждено или разрушено почти 18,5 тысяч многоэтажек и больше 142 тысячи частных домов. "В рамках еВосстановления сконцентрируемся на восстановлении жилых домов, которые имеют незначительные повреждения", - сказал Кубраков.

Как это будет работать?

Подать заявку на компенсацию можно через "Дию". В течение месяца ее должна рассмотреть специальная комиссия (их создадут при органах местной власти). И, если решение будет положительным, деньги перечислят на вашу карточку (в приложении можно выбрать банк-партнер, создается карточка и на нее затем приходят средства). То есть, принцип работы поход на механизм программы еПоддержка (напомним, по ней с начала войны получали компенсации украинцы, потерявшие работу).

В "Дие" уже появился соответствующий функционал по еВосстановлению.

Помимо самой заявки на компенсацию, нужно загрузить документы на поврежденное имущество (фото повреждений, экспертные заключения и др). Но многие украинцы такие данные уже подавали - в "Дие" регистрировать данные по поврежденному и уничтоженному из-за боевых действий жилью можно было еще с начала войны. И теперь эта информация должна автоматически подтягиваться.

После чего процедура переходит в офлайн: к вам придут представители специальной комиссии для изучения повреждений на месте. Им также нужно будет предоставить подтверждающие документы (на право собственности на жилье, льготы).

Комиссия с учетом повреждений по вашему жилью предоставит расчет - на какую именно сумму компенсации вы можете рассчитывать. Максимальная сумма - 200 тысяч гривен, но могут насчитать и меньше. В конце апреля Кабмин принял порядок выдачи компенсаций за поврежденное жилье, в котором есть примерный "прайс" на работы по восстановлению. На него и будут ориентироваться комиссия. Эксперты считают их "не очень рыночными", но остановимся на "расценках" на ремонты немного позже. Как и на нюансах получения компенсаций в зависимости от того какие именно повреждения в вашей квартире или доме, и были ли попытки сделать ремонт самостоятельно. В Кабмине анонсировали, что те, кто уже сделал ремонт, на компенсации рассчитывать не могут. И призвали ждать репараций от России и пока не выбрасывать чеки и фото. Якобы, власти уже работают над механизмом возмещения. Но в постановлении правительства по компенсациям указано, что если ремонт не закончен, выдача помощи возможна. То есть, главное доказать, что ремонт еще в процессе.

После решения комиссии (если оно принято в вашу пользу) на вашу карту перечислят деньги.

При этом есть очередность. Сперва средства получат льготные категории населения:

участники боевых действий

Люди с инвалидностью вследствие войны

Ветераны войны

Члены семей погибших военных

Мобилизованные

Многодетные семьи

Люди с инвалидностью 1 и 2 групп

Родители-воспитатели детских домов семейного типа

Опекуны

Приемные родители и патронатные воспитатели

Дети-сироты.

Использовать полученные деньги можно будет на покупку строительных материалов и оплату работ. В постановлении Кабмина №381 зафиксированы определенные коды деятельности компаний (5211,5231, 1520). И, если будет попытка оплатить товар или услугу, которые в этот список не входят, транзакция просто не пройдет.

Деньги нужно использовать в течение года с момента получения.

Отметим, что после старта еВосстановления "Дия" буквально сразу же "легла".

"Вчера попытался подать заявление на компенсацию. Документы по повреждениям были загружены раньше. Но пока ничего не получилось - система просто не работала", - рассказал нам Роман Рябов, владелец харьковской компании "Дельта Консалтинг", чье жилье еще в начале войны получило повреждения (были выбиты окна).

В профильном министерстве все списывают на перегрузку системы, и обещают устранить проблемы в ближайшее время.

"Заявлений уже тысячи, и система перегружена. Наши технические команды уже работают над недочетами и ликвидируют их в ближайшее время. Так что если вам еще не удалось воспользоваться услугой - не беспокойтесь, попытайтесь зайти в приложение позже", - заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Компенсации по прайсу и на что их хватит

По компенсациям - очень много нюансов, в том числе и потенциально коррупционных - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Первый - работа специальных комиссий, которые станут определять дать ли вам компенсацию и в каком размере. Такие комиссии должны быть созданы при органах местного самоуправления. В Кабмине призвали местные власти не медлить с созданием таких комиссий и как можно быстрее подключить их к реестру поврежденного и уничтоженного имущества для внесения информации (сам реестр пока находится на стадии формирования).

Но, как заметил Кравец, в апрельском постановлении Кабмина по компенсациям создание специальных комиссий прописано расплывчато. В частности, не предусмотрено типового положения о комиссиях. "Это значит, что каждая комиссия может выписывать положение о своей работе "под себя", - говорит Кравец. Еще один нюанс - в постановлении Кабмина указано, что в специальные комиссии могут привлекать (но не обязаны) профессиональных экспертов, в частности, оценщиков. Но не прописан формат работы с такими специалистами, - добавил Роман Рябов. По его словам, по Харьковской области местные власти, готовясь к старту оценки повреждений, предлагают жителям самим "искать оценщиков", которые бы посчитали размер ущерба. "Но в постановлении такой "самостоятельный поиск" не предусмотрен. И непонятно, кто должен платить за оценку (а это несколько тысяч гривен за каждый объект - Ред.)", - говорит Роман Рябов.

То есть, по созданию и работе комиссий четкого алгоритма нет. Между тем, именно это звено едва ли не ключевое в системе компенсаций. Ведь именно члены комиссий будут обследовать поврежденные квартиры и дома, определять сумму компенсации и очередность получения денег.

Поэтому, как считает Кравец, открываются потенциально широкие возможности для различных коррупционных схем.

"К примеру, в постановлении указано, что обработка документов будет идти в произвольном порядке. То есть, вы подали документы месяц назад, а кто-то вчера, но рассмотрят их «произвольно». Что позволяет установить таксу за продвижение в очереди", - говорит Кравец.

Второй нюанс - по самим условиям получения компенсаций.

Если вы уже сделали ремонт за свой счет - компенсация вам не положена. Это решение властей стало неприятным сюрпризом для многих украинцев. Тем более, что и юристы, и оценщики в один голос советовали людям собирать документы, делать фото, фиксировать повреждения, и после этого начинать делать ремонт за свой счет. Мол, государство затем все компенсирует по чекам. Но компенсации для тех, кто уже все отремонтировал (а таких немало), если и будут, то только когда-нибудь потом, с репараций. Пока же денег не дадут.

Но есть нюанс. Если ремонт полностью не закончен, то можно получить средства на его завершение. Как указано в "Дие", если ремонт проведен частично, "в этом случае вы можете рассчитывать на сумму, необходимую для завершения ремонтных работ и приведения объекта в жилое состояние". При этом решать - закончен ремонт или нет - будут все те же специальные комиссии на местах. "Поэтому могут быть варианты, ведь не зря же говорят, что ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить", - говорит Кравец.

Кроме того, на получение компенсаций не могут рассчитывать жильцы многоэтажек, в которых повреждены места общего пользования. К примеру, если разрушен подъезд или крыша, сначала местные власти или ЖЭК должны их починить, а уже тогда жильцы могут подавать заявки на компенсации по ремонтам квартир. Если же у местных властей нет денег на ремонт подъездов, то и ремонты квартир людям никто оплачивать не станет.

Третий нюанс - по оценке ущерба и расчету суммы компенсации.

В постановлении Кабмина №381 указано, что специальные комиссии при осмотре жилья должны будут заполнять чек-листы. В чек-листе нужно указано тип объекта (квартира, дом, жилое помещение), есть ли льгота по очередности получения денег, а также проведен ли ремонт. В постановлении есть также перечень работ, которые можно включать в смету, и расценки на них.

Скажем, восстановление поврежденной крыши оценено от 512,18 гривен за квадратный метр (замена на волнистый шифер) до 2134,19 гривен (замена на металлочерепицу). За замену поврежденных межкомнатных дверей государство готово платить около 10 тысяч гривен, а входных - порядка 14,4 тысяч. Замена оконного блока с учетом подоконника и отливов - 5242 гривны. Восстановление фасадов - 2347,5 гривен, покраска фасада - 128,05 гривен за квадрат. На новые обои выделят 97,24 гривны за квадрат, плитку - около 938 гривен, на ламинат - 778 гривен. В перечне предусмотрена даже замена унитаза (3930 гривен), ванной (6659 гривен), бойлера (7666 гривен) и т.д. Решать что именно в вашем доме нуждается в ремонте или замене будет все та же специальная комиссия. По итогам осмотра составят специальный акт с указанной суммой компенсации.

Отметим, что с учетом нынешних цен на стройматериалы и работы компенсация покроет далеко не все.

К примеру, в Киеве поклейка обоев стоит 90-100 гривен за квадрат. Это без учета самих обоев, клея и т,д. То есть, компенсация в 97,24 гривны может покрыть только ценник на работу, а вот материал придется покупать за свои деньги. И так по большинству видов работ. При этом бойлеры можно найти даже дешевле, чем по прайсу Кабмина. На rozetka цены на них стартуют с 4,9 тысяч гривен.

То есть. Как говорит Роман Рябов, очень многое будет зависеть от работы комиссий и "человеческого фактора" - как именно оценят члены комиссии ущерб по конкретному объекту. "Тут нужно "следить за руками" и не терять бдительность, чтобы в итоге не остаться ни с чем", - отметил Рябов.

Кравец добавил, что многие украинцы не смогут получить компенсации. "Во-первых, люди не сидели год с выбитыми окнами - ремонтировали за свой счет. Теперь же, оказывается, не нужно было этого делать. Во-вторых, подать заявку можно только через "Дию", что отсекает, к примеру, тех, у кого нет идентификационного кода по религиозным соображениям или смартфона с интернетом. То есть, граждане изначально оказываются в неравных условиях, что нарушает Конституцию", - отметил Кравец.

Сначала ремонты, потом - покупка

Но ремонты - это только начало. Главное - все же компенсации за разрушенное жилье, которых с нетерпением ждут украинцы, оставшиеся без крыши над головой.

Компенсации предусмотрены в законе, который вступает в силу в мае этого года. Решения по ним будут принимать все те же спецкомиссии. Мы уже описывали основной алгоритм по компенсациям за разрушенное жилье.

Владельцам разрушенных квартир предложат жилищные сертификаты, за которые можно будет приобрести новое жилье. Но сам механизм еще не до конца понятен. В частности, не прописана схема как продавцы квадратных метров смогут монетизировать полученные от покупателей сертификаты.

Владельцы разрушенных домов смогут получать деньги на специальные счета, через которые можно будет оплатить стройматериалы или работы. Но по оценке еще нет ясности. Скорее всего, Кабмин выдаст прайс, аналогичный тому, что прописали по ремонтам.

Но главное - непонятно по деньгам. Ведь на компенсации на покупку нового жилья понадобится намного больше денег, чем на ремонты.

"Скорее всего, посмотрят, как все сработает на ремонтах, а уже затем начнут выдавать компенсации за разрушенное жилье. Тем более, что пока даже не завершено формирование его реестра", - говорит Рябов. То есть, начать выдавать жилищные сертификаты уже в мае, как обещали на этапе принятия закона, власти, скорее всего, не успеют.

По словам Рябова, также непонятно, в каком объеме будут компенсации.

"К примеру, поступают сведения, что в некоторых городах жителям домов предлагают подумать над тем, чтобы сразу взять компенсацию в 500 тысяч гривен, а на остальную сумму, недостающую на покупку нового жилья, оформить ипотеку. То есть, предлагают 12 тысяч долларов за квартиру, которая до войны стоила 50-60 тысяч. А ипотеку, понятно, придется погашать со своего кармана", - отметил Рябов.