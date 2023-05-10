Минцифры запустило в "Дие" услугу "еВосстановление", которая позволяет подать заявку на получение средств для ремонта поврежденного жилья.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

На первом этапе помощь будут получать те, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте, то есть в замене окон/дверей/крыши.

Приоритет - участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью 1-2 групп и многодетные, сообщил

Максимальная сумма - 200 тысяч гривен на один объект. Сумму определяет комиссия при местных органах власти.

Позже программа распространится на тех, кто потерял жилье полностью.

Принцип работы услуги схож с запущенной ранее "еПоддержкой" - в приложении выбирается банк-партнер, создается карточка, на нее приходят средства.

Как писала "Страна", украинцы через "Дию" подали уже 325 тысяч сообщений об уничтожении жилья.

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