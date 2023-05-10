В среду, 10 мая, в Украине идет уже 441-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 9 мая.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

10 мая

10.50 Украина хочет купить у Бразилии 450 медицинских бронемашин VBTP-MR Guarani (6х6), пишет бразильский журнал "Tecnologia & Defesa".

Сообщается, что соответствующий запрос направило в минобороны Бразилии правительство Украины через военного атташе при украинском посольстве в Бразилии.

Машины предназначаются для ГСЧС, Они будут окрашенны в оранжевый и желтый цвета, и будут предназначены для для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий и перевозки раненых в госпитали, пишет издание.

Закупка должна оплачиваться "союзниками Бразилии и Украины".

Сообщается, что в прошлом году Украина хотела закупить у компании IDV, которая производит машины Guarani, от 100 до 1500 таких машин в десантно-транспортной версии, но правительство Бразилии отказалось в продаже из-за желания сохранить нейтралитет.

10.40 За 9 месяцев из Донецкой области в рамках обязательной эвакуации выехали 70 тысяч жителей, в том числе - 8 тысяч детей и 3 тысячи маломобильных граждан, сообщают в Минрреинтеграции.

Из Харьковской области с осени выехали более 25 тысяч человек, из Херсонской за полгода - 23 тысячи.

10.25 Главком ВСУ Валерий Залужный отказался от видео-встречи с начальниками НАТО из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте.

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании военного комитета НАТО даже формате видеоконференции", - цитируют СМИ главу комитета Альянса Роба Бауэра, который открыл мероприятие (трансляция велась на сайте НАТО).

10.10 После вчерашнего заявления Пригожина о том, что 72-я бригада РФ оставила позиции под Бахмутом, об этом заговорили и в Украине.

"Выбили 72 омсбр России и вернули стратегически важные позиции на юго-западных окрестностях города", - заявил вчера вечером командир "Азова" Андрей Билецкий.

По их словам, территория шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м освобождена.

В российских телеграмм-каналах пишут, что прорыв произошел в районе Клещеевки.

В утренней сводке Генштаба об этом не упоминалось.

09.55 В Николаевскую область вернулись 90% населения.

По данным губернатора Виталия Кима, в Николаеве сейчас проживает более 460 тысяч человек. (До вторжения там проживало 486 тысяч человек).

"Для большинства николаевцев происходящее — это не обстрел и не слишком угрожающая ситуация. Например, в последнее время прилеты участились по Одессе и Киеву, и там люди не привыкли, они уезжают. Николаевцы не реагируют на ухудшение или улучшение ситуации. Они просто устали жить где-то и они возвращаются", - сообщил Ким в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, в Николаеве еще около 30 тысяч людей проживает из Херсона.

09.20 Ситуация с ударами беспилотниками, о которых сообщают в РФ на это утро:

Курская область:

Сбит беспилотник под Курском, обломки упали в деревне Толмачево. Местный губернатор Роман Старовойт сообщил, что никто не пострадал, повреждена газовая труба и фасад дома.

Белгородская область:

Беспилотник взорвался в селе Ольховатка. Там повреждены два дома, библиотека, почта и автомобиль.

Воронежская область:

Два беспилотника ударили по военному полигону, по данным телеграм-каналов, пострадали 14 военных РФ.

Официальные сообщения РФ были только по Курской области и Белгородской областям, о взрывах в Воронежской областях пока неофициально пишут местные телеграм-каналы.

08.50 Министр иностранных дел Китая Цинь Ган приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине.

"Украинский вопрос очень сложен. Китай не был причиной этого и не является стороной, но мы привержены мирным переговорам", - заявил он на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Он сказал, что Китай будет продолжать добиваться прекращения огня, и пообещал, что "не будет смотреть на огонь с другого берега и не будет подливать масла в огонь".

Также он высказался за "стратегическую автономию" ЕС. "Китай поддерживает избранный Европой путь развития, поддерживает ее европейскую стратегическую автономию, а также придерживается устойчивой и стабильной европейской политики", — сказал Цинь Ган.

New York Times уточняет, что европейские и американские официальные лица не верят, что Путин и Зеленский готовы к серьезным мирным переговорам - даже при посредничестве Китая.

Они также считают, что "Китай, учитывая его соперничество с Соединенными Штатами, очень хочет, чтобы Путин не считался проигравшим войну и тем самым не рисковал потерять власть".

07.35 Ночью в Днепропетровской области уничтожили три российских дрона.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро:

1. Силы РФ нанесли 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершили 97 обстрелов из РСЗО. Большая часть ракет была уничтожена, но были и попадания. В частности, пять ракет С-300 попали по Купянску, Славянску, Краматорску и Константиновке.

2. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, совершив 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

3. В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем сотрудникам электростанции выезд из города запрещен.

4. Россияне анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

5. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

07.00 С начала полномасштабного вторжения РФ повредила 2208 домов в Мариуполе. Из них половина уничтожены.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

06.30 Карта тревог сейчас.