Генпрокурор США Меррик Гарленд одобрил передачу конфискованных активов подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева для использования в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году Министерство юстиции США обвинило Малофеева в финансировании сепаратистов в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году. Малофеев, отрицавший обвинение, попал под санкции Вашингтона в 2014 году.

Тогда, по словам Гарланда, он также объявил об "аресте миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанном с нарушением Малофеевым санкций".

В феврале генпрокурор США заявил, что санкционировал передачу этих денег для использования в Украине.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", – сказал Меррик Гарленд.

Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у находящегося под санкциями российского олигарха активы пойдут на помощь Украине.

Это первая в истории конфискация российских активов для использования в Украине.

Сенат Конгресса США на заседании 22 декабря проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год поправки, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их дальнейшей передачи Украине.