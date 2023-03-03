В пятницу, 3 марта, генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленный визит во Львов по приглашению Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщил представитель американского Минюста, пишет Reuters.

"Генеральный прокурор провел несколько встреч и подтвердил нашу решимость привлечь Россию к ответственности", - рассказал представитель Министерства юстиции США.

Ранее мы писали, что в начале февраля генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у находящегося под санкциями российского олигарха Константина Малофеева активы пойдут на помощь Украине. Это первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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