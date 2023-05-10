Песков объяснил балканским журналистам, почему Россия так медленно действует в Украине
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия медленно действует в Украине, поскольку ведет "СВО", а не войну.
Об этом он сказал в интервью боснийско-сербскому телеканалу ATV.
По его словам, "специальная военная операция" - очень сложная, но за год достигнуты определенные цели.
"СВО" начиналась как защита интересов России в конфликте с Украиной, но потом Запад фактически стал участником этого конфликта", – так он объяснил причины "сложностей".
При этом Песков заявил, что "Россия – слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции под давлением Запада".
Ранее 33-летний сын пресс-секретаря Кремля Николай рассказал подробности о своей службе артиллеристом в ЧВК "Вагнер".
По его словам, пойти в ЧВК "Вагнер" было "абсолютно мое решение". Но делал он это через отца, потому что "не знал, как правильно туда попасть".
Песков-младший сообщил, что служил под чужой фамилией в звании рядового. В "Вагнере" он пробыл менее полугода, поскольку такой была длительность контракта.
Почему он решил уехать с фронта, Николай Песков не уточнил, но не исключил, что еще вернется в Украину.
Первым об этом сообщил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек – Дмитрий Сергеевич Песков, в своё время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришёл и сказал: "Забери его простым артиллеристом". Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на "Урагане", – рассказал Пригожин.