Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия медленно действует в Украине, поскольку ведет "СВО", а не войну.

Об этом он сказал в интервью боснийско-сербскому телеканалу ATV.

По его словам, "специальная военная операция" - очень сложная, но за год достигнуты определенные цели.

"СВО" начиналась как защита интересов России в конфликте с Украиной, но потом Запад фактически стал участником этого конфликта", – так он объяснил причины "сложностей".

При этом Песков заявил, что "Россия – слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции под давлением Запада".

Ранее 33-летний сын пресс-секретаря Кремля Николай рассказал подробности о своей службе артиллеристом в ЧВК "Вагнер".

По его словам, пойти в ЧВК "Вагнер" было "абсолютно мое решение". Но делал он это через отца, потому что "не знал, как правильно туда попасть".

Песков-младший сообщил, что служил под чужой фамилией в звании рядового. В "Вагнере" он пробыл менее полугода, поскольку такой была длительность контракта.

Почему он решил уехать с фронта, Николай Песков не уточнил, но не исключил, что еще вернется в Украину.

Первым об этом сообщил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек – Дмитрий Сергеевич Песков, в своё время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришёл и сказал: "Забери его простым артиллеристом". Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на "Урагане", – рассказал Пригожин.