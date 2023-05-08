Президент России Владимир Путин намерен выступить завтра на параде в Москве. Содержание речи не раскрывается.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы никогда не анонсируем. Завтра действительно на параде будет выступление президента, давайте его дождемся", - заявил Песков.

Ранее Песков рассказал, что иностранных лидеров на мероприятие не звали. И там будет только президент Кыргызстана, который 8 мая прибудет в Москву с визитом.

Напомним, в Москве назвал удар беспилотником по Кремлю покушением на Путина, но выступление президента РФ отменять не стали.

Купол сенатского дворца Кремля, поврежденный из-за ночной атаки беспилотников, уже восстановили.

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