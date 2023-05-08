Путин выступит завтра на параде в Москве - Песков
Президент России Владимир Путин намерен выступить завтра на параде в Москве. Содержание речи не раскрывается.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда не анонсируем. Завтра действительно на параде будет выступление президента, давайте его дождемся", - заявил Песков.
Ранее Песков рассказал, что иностранных лидеров на мероприятие не звали. И там будет только президент Кыргызстана, который 8 мая прибудет в Москву с визитом.
Напомним, в Москве назвал удар беспилотником по Кремлю покушением на Путина, но выступление президента РФ отменять не стали.
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