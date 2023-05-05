В Москве восстановили купол сенатского дворца Кремля, поврежденный из-за недавней ночной атаки беспилотников.

Об этом заявила пресс-служба Управления делами президента России, пишут российские медиа.

"Два медных листа заменены, работы завершены", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кремле заявляли, что в ночь на 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента РФ. Владимир Путин при этом не пострадал.

В Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность и считает, что атака БПЛА на Кремль была организована Россией для мотивации общества.

А экс-советник Офиса президента Алексей Арестович назвал удар беспилотниками по Кремлю попыткой напугать Запад.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает "самые различные варианты ответа на атаку по Кремлю".

По его словам, речь может идти "только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах".

Также Песков добавил, что в Москве не будут ограничивать парад из-за атаки дронов, а Путин "будет выступать с трибуны".