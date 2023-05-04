До сих пор никаких "ударов возмездия", о котором вчера, после атаки на Кремль, много говорили в Москве, а один из оппозиционных сайтов даже предполагал ядерный удар по Киеву уже чуть ли не в ночь на 4 мая, не было. Молчит по поводу атаки на Кремль и президент РФ Владимир Путин.



Каким будет ответ россиян и будет ли он вообще?



Есть разные варианты.



1. Россияне могут действительно готовить удар. Но им для этого нужно время. Массированный ракетный удар по Украине в октябре 2022 года, напомним, последовал не сразу после взрыва на Крымском мосту, а через несколько дней после него.



2. "Удар возмездия" хотят привязать к 9 мая. Нанести его либо накануне парада на Красной площади, либо сразу после.



3. Никакого "удара возмездия" не будет вообще. Россия предпочтет использовать атаку на Кремль, чтоб представить Украину в мире как "опасную" страну, которая "хочет спровоцировать Россию на эскалацию вплоть до ядерной" (но "Путин пока сдерживает себя и не ведется, несмотря на призывы Медведева убить Зеленского"), а поэтому "Киеву нужно срочно прекратить поставки оружия и принудить украинские власти к прекращению огня".

Напомним, в РФ пригрозили суровым наказанием за атаку на Кремль и заявили о разных вариантах ответа.