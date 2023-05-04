Российский оппозиционер Илья Пономарев в комментарии "Стране" опроверг версию о том, что атака дрона на Кремль - это провокация со стороны российской власти.

"Нет. Я знаю точно этих людей и эти дроны, которые они запустили", - сказал Пономарев, однако не сообщил, кто это.

Напомним, ранее он заявлял, что удар по Кремлю организовали российские антипутинские "партизаны", что противоречит заявлениям некоторых украинских официальных лиц, полагающих, что атака на Кремль была провокацией российских властей.

"Страна" подробно анализировала, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".

Российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке на авиабазы в Энгельсе и Шайковке уже отправлены поручения о подготовке к вылету самолетов ТУ-22М.