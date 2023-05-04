Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает удар беспилотников по Кремлю, за который Дмитрий Медведев уже призвал убить Владимира Зеленского, провокацией российских властей, чтобы напугать Запад угрозой эскалации.

Об этом Арестович заявил в эфире программы Марка Фейгина.

"Это чистая провокация. Украине сейчас не выгодна подобная эскалация, потому что нам нужна системная поддержка контрнаступления, политическая и военная. Цель провокации – шугануть Запад накануне контрнаступления, чтобы ослабить хоть чуть-чуть поддержку, напугав Запад эскалацией", – сказал Арестович.

Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к атаке резиденции Путина.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.