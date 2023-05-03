Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал убить Владимира Зеленского после сегодняшнего удара по Кремлю.

Призыв появился в телеграм-канале российского политика.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устрашения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", – написал Медведев.

Ранее российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М.

Мы подробно анализировали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".