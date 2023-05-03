Власти США пытаются выяснить, проводилась ли атака беспилотника на Кремль по приказу Киева или к ней причастна некая проукраинская группировка.

Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников администрации США.

"Если это была Украина, у нас не было никаких предварительных сведений", – сказал один чиновник.

"Мы изучаем отчет, но не можем подтвердить его или подтвердить его подлинность", — сказал другой.

Тем временем чиновники из администрации президента США Джо Байдена проведут брифинг для членов комитета по разведке сената США в связи с атакой БПЛА на Кремль.

Ранее CNN сообщал, что США не получали заблаговременного предупреждения от Украины об атаке беспилотников на Кремль.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат высказал мнение, что ночная атака на Кремль является провокацией. По его предположению, таким образом Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины.

Мы подробно разбирали, что означает атака на Кремль.