Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат высказал мнение, что ночная атака на Кремль является провокацией.

"Возможно, Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины. Россия так делает всегда. Над самым центром столицы происходят такие вещи – для меня это выглядит как минимум странно. Возможно, следует от них ожидать теперь каких-то провокаций в Украине", – сказал Игнат.

О том же говорит и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Все предсказуемо. Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", - написал советник Андрея Ермака на своей странице в Twitter.

"Страна" подробно рассказывала о том, что известно об ударе по резиденции президента РФ Владимира Путина. Как минимум один дрон был сбит прямо около купола, после чего начался небольшой пожар. В Кремле обвинили в атаке двумя дронами Украину и назвали это "покушением на Путина", оставив за собой право ответных мер. Владимир Путин, как заявляется, при этом не пострадал.

При этом российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ по Киеву могут нанести ядерный удар.