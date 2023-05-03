В Кремле заявили, что сегодня была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента РФ.

Владимир Путин при этом не пострадал.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет", - заявил Кремль.

Россия обвинила в атаке Украину и назвала это "покушением на Путина", оставив за собой право ответных мер.

"Это планированная террористическая акция, покушение на президента России. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - заявили в Кремле.

Российские телеграм-каналы при этом опубликовали видео дыма над Кремлем.

Есть уже в сети и видео пожара в Кремле.

Позже появилось и видео с моментом атаки. Судя по видео дрон был сбит прямо около купола.

Первым об ударе по Кремлю сообщил небольшой телеграм-канал "Соседи.Якиманка.Замоскворечье" в 3.16 утра по киевскому времени со ссылкой на очевидцев.

Якиманка - это район, который находится через реку от Кремля.

"Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков", - написал телеграмм-канал, опубликовав видео дыма.

Видео начало активно расходиться по сети лишь несколько часов назад. После этого Кремль и сделал заявление.

Из-за атаки беспилотников на Кремль парад на 9 Мая на Красной площади не отменят, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Москве с сегодняшнего дня запретили запуск беспилотников, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов. Несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность", - заявил мэр Москвы Собянин.